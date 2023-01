Concert : Louis Sclavis (clarinettes) et Bruno Ducret (violoncelle) Saint-Pierre-Église, 3 mars 2023, Saint-Pierre-Église Saint-Pierre-Église.

Concert : Louis Sclavis (clarinettes) et Bruno Ducret (violoncelle)

Rendez-vous Halle 901.

Fan de Sydney Bechet, Louis SCLAVIS s’est forgé, au fil de ses nombreuses rencontres musicales et artistiques (cinéma, danse, sculpture) une personnalité incontournable de la scène jazzistique internationale.

De Cecil Taylor à Anthony Braxton, des débuts de l’ARFI – association à la recherche d’un folklore imaginaire – jusqu’à la musique de chambre, il a développé un langage personnel tout à fait reconnaissable et unique en son genre qui a fortement influencé la musique improvisée de ce début du XXIème siècle.

Dans ce courant créatif et fécond, porteur d’idées neuves, Louis Sclavis est un compositeur instrumentaliste dont l’originalité s’affirme par l’utilisation intensive des clarinettes dans un contexte contemporain. Doté d’une sonorité d’une grande pureté qui cultive l’étrange et l’insolite, qui se joue de la tradition et de la modernité, il puise ses inspirations mélodiques dans des musiques folkloriques, orientales, anciennes ou ethniques. Cette approche musicale, à la fois éclectique et cohérente, imprègne sa démarche de compositeur inspiré et audacieux qui influence, depuis plus de quarante ans, les aspirations et les ambitions de plusieurs générations d’artistes attirés par la musique improvisée.

Après la sortie de son dernier opus « Les cadences du monde », Louis SCLAVIS a souhaité, pour ce concert à la halle 901, jouer avec l’un de ses complices et représentants de la nouvelle génération, Bruno DUCRET, violoncelliste inspiré par une multitude d’univers musicaux. Remarqué au sein de nombreuses formations de jazz, Bruno Ducret se consacre également à la musique de chambre, à la musique traditionnelle mais aussi au rock noise et au métal. Comme beaucoup de musiciens de son âge, dotés d’un fort bagage technique, il se contrefiche des étiquettes et des frontières et privilégie la découverte, l’échange et les pratiques instrumentales nouvelles.

presquileimprojazz@gmail.com +33 6 84 87 84 84

