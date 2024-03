Concert Louis-Noël Bobey Chanson kraft et slam de poche Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

Louis-Noël Bobey mixe mots chantés et slamés, mélodies minimales et rythmes chaloupés.

Les textes ont le goût de l’asphalte et du café, des épices et des épidermes, tantôt cocasses, hérissés ou naïfs, colorés d’ailleurs et d’intime.

On y croise un chercheur d’or, des sirènes à vélo, un dealer de kif et des baleines au Colorado. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 21:15:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

