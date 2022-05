CONCERT “LOUEZ-MOI AVEC L’ORGUE”

CONCERT “LOUEZ-MOI AVEC L’ORGUE”, 3 juillet 2022, . CONCERT “LOUEZ-MOI AVEC L’ORGUE”

2022-07-03 – 2022-07-03 Ce concert, dans la cadre du festival Silbermann, consiste en un dialogue entre l’orgue, le faux-bourdon ou le plain-chant. L’Ensemble Gilles Binchois répondra à Vincent Bernhardt à l’orgue. Pour ce premier concert, Dominique Vellard et Vincent Bernhardt ont choisi d’enchanter le public avec des oeuvres de Charles Racquet, Rolland de Lassus, Eustache du Caurroy, Nicolas de Grigny… Ce concert est gratuit. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville