Concert: LOUDBLAST GOROD, 15 octobre 2022, .

Concert: LOUDBLAST GOROD



2022-10-15 19:30:00 – 2022-10-15

EUR 0 0 LOUDBLAST, c’est la référence française death/thrash metal avec 8 albums studio dont le petit dernier Manifesto, plusieurs best of, un split EP culte avec Agressor, divers albums et vidéo live, un passage chez Delarue dans l’émission « ça se discute » au côté de Daniel Guichard sur les musiques non représentées aux Victoires de la Musique, plusieurs concerts au Hellfest, Motoc’, etc.

LOUDBLAST, c’est la référence française death/thrash metal avec 8 albums studio dont le petit dernier Manifesto, plusieurs best of, un split EP culte avec Agressor, divers albums et vidéo live, un passage chez Delarue dans l’émission « ça se discute » au côté de Daniel Guichard sur les musiques non représentées aux Victoires de la Musique, plusieurs concerts au Hellfest, Motoc’, etc.

LOUDBLAST, c’est la référence française death/thrash metal avec 8 albums studio dont le petit dernier Manifesto, plusieurs best of, un split EP culte avec Agressor, divers albums et vidéo live, un passage chez Delarue dans l’émission « ça se discute » au côté de Daniel Guichard sur les musiques non représentées aux Victoires de la Musique, plusieurs concerts au Hellfest, Motoc’, etc.

LOUDBLAST

dernière mise à jour : 2022-06-28 par