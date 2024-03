Concert – LOU EVENT & THE LEGENDARIES Clos de la foire Saint-Laurent-de-Mure, samedi 23 mars 2024.

Concert – LOU EVENT & THE LEGENDARIES Il y a, dans le son funky, pop et organique de Lou Even & the Legendaries, quelque chose de vivifiant et salutairement réconfortant. Samedi 23 mars, 18h00 Clos de la foire BILLETTERIE : https://www.helloasso.com/associations/les-mures-zicales/evenements/concert-lou-even-and-the-legendaries

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T23:59:00+01:00

Il y a, dans le son funky, pop et organique de Lou Even & the Legendaries, quelque chose de vivifiant et salutairement réconfortant.

Chaque titre du sextet fuse tel une autostrade sous la patine solaire d’un Ouest rêvé pleins tubes ; où Fender Rhodes et section rythmique au cordeau coulent ainsi un soyeux bitume, propice au décollage de refrains portés en hymnes.

Il faut dire que le leader —et vaillant guitariste— de l’équipage en a sous le capot, lui qui combine

malice harmonique façon Donald Fagen et inflexions enjôleuses à la Billy Joel.

Tout comme son ébouriffant collège de choristes, jamais avares en « killer voicings » lorsqu’il s’agit de jouer les copilotes.

Bref, le délicieux attelage de Lou Even, sonnant et ronronnant, semble bel et bien en route pour écrire sa propre légende.

Lou Even guitare, voix lead, compositions et arrangements

Émilie Plaza & Élise Bortolotti back vocal

JB Hadrot clavier

Sylvain Lacombe basse

Mathieu Garreau batterie

A 20mn de Lyon Saint Laurent de Mure – Salle de la Fruitière.

uverture des portes 19h avec une première partie et comme toujours bar et petite restauration avant et après.

Prix public 14€

Moins de 12 ans 5€

BILLETTERIE : https://www.helloasso.com/associations/les-mures-zicales/evenements/concert-lou-even-and-the-legendaries

Clos de la foire Bois du Baron Saint-Laurent-de-Mure 69720 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-mures-zicales/evenements/concert-lou-even-and-the-legendaries »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-mures-zicales/evenements/concert-lou-even-and-the-legendaries »}]

concert festival

LOU EVENT & THE LEGENDARIES