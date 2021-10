Concert : Lotfi Bensaadi & guests Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 1 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 1 avril 2022

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris)

Originaire d’Algérie, patrie de la musique Andalouse et du Châabi, Lotfi est un musicien et compositeur atypique aux influences multiples et aux sonorités particulières. Né à Alger dans une famille de mélomanes, Lotfi fait dès l’âge de 12 ans ses classes à Dar el Ghernatia puis à El Bachtarzia, deux des Écoles de musique classique andalouse les plus renommées. Là, il se prend de passion pour le oud, cet instrument issu de la tradition classique andalouse dont il n’hésite cependant pas à briser les codes. Ses références s’orientent autant vers les musiques de Nasser Shamma et d’Ahmad Al Khatib que vers La Follia de Vivaldi ou LaTraviata de Verdi.

Après de nombreuses tournées en Algérie et au Maghreb en tant que soliste, et à la faveur de la poursuite de ses études de Commerce et Management, Lotfi rejoint la France et entame dès 2015 une carrière solo à Paris. Variant de l’Oriental au Châabi, de l’Andalou-algérien au jazz, il affectionne les mélanges de genres et propose, dans un registre très personnel, une musique qu’il veut libre et sans frontières.

Avec Lotfi Bensaadi (oud, composition), Nicolas Derolin (percussions) et un chanteur invité.

Concerts -> Musiques du Monde

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

Concerts -> Musiques du Monde

Date complète :

2022-04-01T20:00:00+02:00_2022-04-01T22:00:00+02:00

DR https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1180329242038969&id=100001857146296&set=a.108221959249708