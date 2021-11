Lille Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille, Nord Concert Los Villancicos de Navidad Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, le samedi 4 décembre à 18:30

Chants de Noël de la Renaissance ibérique, les « villancicos » ont d’abord été des chants populaires profanes au Moyen-âge, avant de devenir des chants religieux pour le temps de Noël en Espagne et au Portugal et plus tard cette tradition s’est étendue dans tous les pays d’Amérique Latine. Chants, clavecin, guitare, charango, percussions, contrebasse, violoncelle, violon, flûte et percussions).

Participation libre

Par l'ensemble l'Orchestretto

2021-12-04T18:30:00 2021-12-04T19:30:00

