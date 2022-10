CONCERT LOS TRES PUNTOS + MOKO

CONCERT LOS TRES PUNTOS + MOKO, 17 décembre 2022, . CONCERT LOS TRES PUNTOS + MOKO



2022-12-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-17 23:30:00 23:30:00 Textes revendicatifs et réalistes, rythmiques syncopées et énergiques, cuivres généreux et incendiaires, chœurs fédérateurs, souvent rageurs… Voilà autant d’éléments laissant entrevoir l’ambiance explosive des concerts de Los Tres Puntos ! En première partie, Moko, Le duo de gentils énervés/cracheurs de beats aux sensibilités punk, rock, électro et bass music, délivrera un live vivant à l’énergie contagieuse ! 20h30 : Ouverture des Portes – 21h : Concert

12€ plein tarif – 8€ tarif réduit

Billetterie : www.contrecourantmjc.fr

Offre accessible Pass Culture pour les 15-18 ans / pass.culture.fr / passculture.app © Fotography-K dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville