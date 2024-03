Concert Los Shamanes rue Pierre 1er de Serbie Le pouliguen, dimanche 4 août 2024.

Concert Los Shamanes LOS SHAMANES est un duo musical péruvien qui vous embarque dans une ambiance latino rock festive aux couleurs d’Amérique Latine. LOS SHAMANES font fusionner l’énergie du SKA, le rythme de la SALSA… Dimanche 4 août, 21h00 rue Pierre 1er de Serbie Concert: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T21:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-04T21:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:00:00+02:00

LOS SHAMANES est un duo musical péruvien qui vous embarque dans une ambiance latino rock festive aux couleurs d’Amérique Latine. LOS SHAMANES font fusionner l’énergie du SKA, le rythme de la SALSA, la saveur de la CUMBIA, avec un ROCK bien épicé. Ils font monter l’adrénaline et transmettent une incontôlable envie de danser.

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.

rue Pierre 1er de Serbie Dans le bois 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-los-shamanes-le-pouliguen.html »}]

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS