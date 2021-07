[Concert] Los Demanos Cuverville-sur-Yères, 25 août 2021, Cuverville-sur-Yères.

[Concert] Los Demanos 2021-08-25 – 2021-08-25 La Kafet’Yères / 7 place René Delorière

Cuverville-sur-Yères Seine-Maritime Cuverville-sur-Yères

Rendez-vous à la Kafet’Yères 10 jours après la réouverture pour un concert de David et Paco Los Demanos pour des airs de rumba, de jazz manouche et quelques autres morceaux très divers que David a travaillé pendant le confinement. Vous serez accueillis dans de toutes nouvelles salle et terrasse pour passer un moment agréable et convivial.

lakafetyeres@gmail.com +33 2 35 82 76 08 https://lakafetyeres.wixsite.com/barassociatif

