CONCERT – LORDS OF ROCK LIVE

CONCERT – LORDS OF ROCK LIVE, 13 mai 2022, . CONCERT – LORDS OF ROCK LIVE

2022-05-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-13 Taillé dans le rock des années 70, 80 et 90, Lords of Rock vous débarque dans l’univers des plus grands groupes qui ont fait entrer cette musique dans le Panthéon du genre. Lords of Rock, indiscutablement l’un des meilleurs Hard Rock Tribute Bands du moment enchaîne sur scène les pépites des monuments du Hard Rock comme AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, Queen, Guns N’ Roses, Motorhead, The Who, Van Halen, Aerosmith et bien d’autres encore. Attendez-vous à retrouver 4 musiciens hors pairs venus partager leur passion avec vous et vous gratifiant d’une performance musicale de haut niveau + Dj set rock après le concert ! dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville