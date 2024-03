CONCERT LORDELÂME- CAFÉ ASSOCIATIF BARNABU Béziers, vendredi 22 mars 2024.

CONCERT LORDELÂME- CAFÉ ASSOCIATIF BARNABU Béziers Hérault

Folklore imaginaire d’ici et d’ailleurs avec Mélanie Steiner à la flûte et Hervé Duret au piano 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Place Saint-Cyr

Béziers 34500 Hérault Occitanie

