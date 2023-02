[Concert] l’Orchestre éphémère, 26 mars 2023, Offranville .

[Concert] l’Orchestre éphémère

Rue Loucheur Offranville Seine-Maritime

2023-03-26 11:00:00 – 2023-03-26

Offranville

Seine-Maritime

Des enseignants des écoles de musique Francis Poulenc (Offranville) et Lili Boulanger (Saint-Nicolas-d’Aliermont) se sont associés pour monter un projet d’Orchestre éphémère.

L’objectif est de proposer une pratique d’orchestre aux élèves des deux écoles mais aussi de faire découvrir ou redécouvrir l’orchestre à des musiciens amateurs, autodidactes, et pourquoi pas les amener à avoir une pratique régulière au sein des orchestres déjà existants du territoire.

Venez découvrir l’orchestre éphémère, partagez de la musique, de la bonne humeur et des moments conviviaux !

Des enseignants des écoles de musique Francis Poulenc (Offranville) et Lili Boulanger (Saint-Nicolas-d’Aliermont) se sont associés pour monter un projet d’Orchestre éphémère.

L’objectif est de proposer une pratique d’orchestre aux élèves des deux écoles mais aussi de faire découvrir ou redécouvrir l’orchestre à des musiciens amateurs, autodidactes, et pourquoi pas les amener à avoir une pratique régulière au sein des orchestres déjà existants du territoire.

Venez découvrir l’orchestre éphémère, partagez de la musique, de la bonne humeur et des moments conviviaux !

+33 2 35 06 63 14

Offranville

dernière mise à jour : 2023-02-18 par