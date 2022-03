Concert : Looking for Beethoven – Pascal Amoyel Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Concert : Looking for Beethoven – Pascal Amoyel Vitry-le-François, 31 mars 2022, Vitry-le-François. Concert : Looking for Beethoven – Pascal Amoyel Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François

2022-03-31 – 2022-03-31 Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain

Vitry-le-François Marne Vitry-le-François A l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Beethoven, le pianiste Pascal Amoyel mène une enquête palpitante sur le compositeur de génie le plus joué au monde et révèle le visage secret de l’homme lui-même. Passionnant et virtuose. Le pianiste Pascal Amoyel mène une enquête palpitante sur le compositeur de génie le plus joué au monde. 20h30. +33 3 26 41 00 10 http://www.bords2scenes.fr/ A l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Beethoven, le pianiste Pascal Amoyel mène une enquête palpitante sur le compositeur de génie le plus joué au monde et révèle le visage secret de l’homme lui-même. Passionnant et virtuose. Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-03-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Ville Vitry-le-François lieuville Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Departement Marne

Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

Concert : Looking for Beethoven – Pascal Amoyel Vitry-le-François 2022-03-31 was last modified: by Concert : Looking for Beethoven – Pascal Amoyel Vitry-le-François Vitry-le-François 31 mars 2022 Marne Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne