L’association HighPhone a le plaisir de vous convier à un concert de rock !

AU PROGRAMME :

– BE NEW WAVE ! un tout nouveau groupe Angevin, formé il y a quelques mois. Le Groupe « Be New Wave ! » est constitué de 5 membres Sandra (chant lead), Gaël (claviers), Guillaume (guitare, chant), Raphaël (batterie) et Stéphane (Basse, chant). Il propose la reprise de groupes et de titres iconiques principalement anglais de la période comprise entre 1979 et 1989. A noter ce groupe fait sa première scène à l’occasion de ce concert !

– CIN’S FARO Cin’sfaro est un auteur compositeur du Pays Thouarsais. Sur des sons pop-rock / rock, ses textes en Français ne laissent pas le public insensible. Alternant avec des standards du rock français (téléphone, noir désir, Matmatah…), il parfume le concert en notes plus agressives. Accompagné d’une basse, batterie et clavier/guitare, cet interprète met tout son cœur à vous faire chanter et danser… A découvrir absolument !

– HIGHPHONE groupe mythique des années 80, le groupe Téléphone, c’est 7 millions d’albums vendus et plus de 470 concerts en 10 ans !! Tout le monde connaît par cœur les tubes du groupe Téléphone. Comme le groupe original, ce sont 2 guitaristes chanteurs, une bassiste et un batteur qui composent le groupe Highphone. Ce groupe vous replonge dans l’ambiance des concerts de l’époque en reprenant les titres incontournables comme les plus méconnus. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Jumelles

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire highphonetributetelephone@gmail.com

