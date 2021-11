Concert Longboard Morlaix, 20 novembre 2021, Morlaix.

2021-11-20 – 2021-11-20 Place du Dossen MJC

Concert de musique jazz

LONGBOARD voyage et s’installe n’importe où. Un batteur qui joue de la guitare et bidouille des samplers, deux saxophonistes qui passent des clarinettes aux claviers, trois compositeurs qui font s’entrechoquer leurs mondes musicaux : sur scène, le son du groupe est en perpétuelle mutation, et le jeu s’adapte sans cesse aux terrains qu’il épouse.

Plaisirs de la glisse, fluidité. Mais aussi de la vitesse et de la prise de risque. On passe en un instant d’un punk urbain à une love song, d’un film noir de Yakuzas à un documentaire sur le monde aquatique : relaxez-vous, ce sont les joies nomades. On monte dans le van, on écoute par la fenêtre, et, déjà, on est ailleurs.

Alban DARCHE: saxophones, clarinette, clavier, composition.

Matthieu DONARIER : saxophones, clarinettes, composition.

Meivelyan JACQUOT : batterie, percussions, guitare, électronique, composition.

+33 6 49 65 40 47 http://getopen.fr/

