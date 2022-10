Concert LoLa BAI à Marcilly-en-Beauce Marcilly-en-Beauce Marcilly-en-Beauce Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Marcilly-en-Beauce Concert LoLa BAI à Marcilly-en-Beauce. Après plusieurs tournées en solo et en groupe, en France et au-delà, après The Voice en 2016 et Duos Mystères en 2021 en tant que répétitrice, après une première tournée en Sarthe dans les toutes petites communes en 2021, Lola décide de retourner dans les petits villages ruraux, comme une envie de retour à l’essentiel, une envie de concert à taille humaine. Chanson. Langue française, ou pas. Cinématographique souvent, réaliste, parfois. Matière préférée, la dissection des émotions et des sentiments. contact@marcilly-en-beauce.fr +33 2 54 77 15 86 Lola Baï – Commune de Marcilly en Beauce

