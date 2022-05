Concert “Lo’Jo et Barbara Loutig”, 13 mai 2022, .

Concert “Lo’Jo et Barbara Loutig”

2022-05-13 – 2022-05-13

Entré dans un nouveau chapitre de son existence, Lo’Jo vient présenter « Transe de papier », son nouvel album refuge et miroir d’un monde de bouleversements intimes et universels. Denis Péan le reconnaît, la musique est revenue au centre de sa vie. L’imaginer, la façonner, la sublimer. L’offrir comme le groupe le fait si bien, une nourriture pour le coeur et l’âme.

Lo’Jo a enregistré ce nouvel album en y insufflant la chaleur, la chair et la magie de ses concerts. C’est l’ami du groupe, Justin Adams, réalisateur de l’album et plus encore, qui a eu envie d’entendre Lo’Jo en studio comme sur scène : voix puissantes et bouleversantes, cordes attrapées au vent ou solo piano. Vous l’avez compris, sur scène, Lo’Jo, c’est une fête bigarrée, constituée de mille et un bruissements de notes, au service d’un chant parlé/chanté. Habituellement habité de deux voix au féminin, le concert proposé ce soir s’enrichit d’un choeur tambour battant, lui aussi, au carrefour des mondes : celui des Barba Loutig. Pépites celtiques, les chanteuses de Barba Loutig magnifieront les ressorts de la polyphonie et ajouteront leurs parts de voyage à ce concert exceptionnel…

Dont a ra Lo’Jo da ginnig « Transe de papier », e albom diwezhañ, gant kanerezed Barba Loutig o tegas o lod a veajoù er sonadeg dreist-ordinal-mañ…

