CONCERT ‘L’OISEAU LYRE’ église Viménil, samedi 16 mars 2024.

La chorale de Pouxeux « L’Oiseau Lyre » se produit en concert le samedi 16 mars à 20H30. Les 33 choristes interprèteront un programme à base de chansons françaises, allant de barbara à Renaud, d’Aznavour à Goldman et beaucoup d’autres ! Des chansons renouvelées par les arrangements du chef de choeur jean Michel Géhin et une belle énergie apportée par une chorale équilibrant harmonieusement les voix masculines et féminines. le concert se déroule en deux parties de 45 minutes entrecoupées d’une pause de 15 minutes. L’entrée est libre, les dons recueillis à l’entracte servent à rémunérer le chef de chœur.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

église 21 grand rue

Viménil 88600 Vosges Grand Est

