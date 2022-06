Concert « L’Officine du Gueux »

Concert « L'Officine du Gueux », 8 juillet 2022



2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08 Cet été, profitez d'un concert sur le parvis du Musée du Pays de Hanau. Le groupe L'Officine du Gueux, vous emportera au cœur de l'Irlande le temps d'une soirée ! Découvrez leurs compositions personnelles, mais également des reprises festives des standards irlandais. L'Officine du Gueux est un duo singulier à haute teneur énergétique, composé de deux hommes orchestre avec leur attirail : guitare, accordéon, flûte irlandaise, cornemuse, mandoline, batterie… Le groupe distille un savant mélange de folk rock festif. L'Officine du Gueux égraine depuis de longues années leurs chansons sur scène avec une envie débordante. Les interprétations sont parfois tourmentées et les musiciens font preuve de poigne en donnant à chaque chanson l'émotion nécessaire, ce qui permet un lien unique avec le public. Le répertoire se compose d'œuvres originales aux relents celtiques. Si vous êtes sujet au mal de mer, s'abstenir ! Page Facebook : https://www.facebook.com/people/LOfficine-du-Gueux/100050315978642/ Animation gratuite proposée dans le cadre des Vendredis de l'été de Bouxwiller Buvette et petite restauration sur place dès 19h Tout public Durée : 1h30-2h Lieu : Parvis du Musée du Pays de Hanau, 3 place du Château, 67330 Bouxwiller Renseignements au 03 88 03 33 97 / www.bouxwiller.eu Repli à la Salle de l'Orangerie en cas de pluie

