CONCERT LOCAL JAZZ BIG FAT BAND Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: 88100

Saint-Dié-des-Vosges

CONCERT LOCAL JAZZ BIG FAT BAND Saint-Dié-des-Vosges, 3 juin 2023, Saint-Dié-des-Vosges . CONCERT LOCAL JAZZ BIG FAT BAND 64 rue des 4 Frères Mougeotte La Nef Saint-Dié-des-Vosges 88100 La Nef 64 rue des 4 Frères Mougeotte

2023-06-03 20:30:00 20:30:00 – 2023-06-03 22:30:00 22:30:00

La Nef 64 rue des 4 Frères Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges

88100 Soul Jazz (Lorraine). Des Crusaders à Eddie Harris, en passant par Sam & Dave et Freddie Hubbard, la soul music est revisitée par un big-band taille XXL, issu de la réunion de Vandœuvre et Saint-Dié.

Le groove est funky… Les cuivres pointent leurs pavillons vers le ciel et rugissent de plaisir… La basse et la batterie sont à l’unisson, portés par la musique de l’âme… Laissez vous gagner par la joie et la danse… de la tête aux pieds! Big-band de l’école de musique de Vandoeuvre-lès-Nancy, Youssef Essawabi – direction / Big-band du conservatoire de Saint-Dié-des-Vosges, Luc Bartoli – direction. +33 7 60 15 70 70 La Nef 64 rue des 4 Frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: 88100, Saint-Dié-des-Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Saint-Dié-des-Vosges 88100 La Nef 64 rue des 4 Frères Mougeotte Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville La Nef 64 rue des 4 Frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Departement 88100

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

CONCERT LOCAL JAZZ BIG FAT BAND Saint-Dié-des-Vosges 2023-06-03 was last modified: by CONCERT LOCAL JAZZ BIG FAT BAND Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 3 juin 2023 64 Rue des 4 fréres Mougeotte La Nef Saint-Dié-des-Vosges 88100 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges 88100