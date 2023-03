Concert LO RADZOUKA Saint-Julien-du-Pinet Saint-Julien-du-Pinet Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Haute-Loire Saint-Julien-du-Pinet Au gré d’un jazz manouche de dessin animé, d’un boogie aux effluves de western, d’une bourrée auvergnate ou d’une musique des Balkans… laissez-vous embarquer dans l’univers musical de Lo Radzouka, fait de métissage, de générosité et de voyages. +33 4 71 59 08 76 Saint-Julien-du-Pinet

