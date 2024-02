Concert LMN Trio & Le Coline Quartet Salon de Musique Salon-de-Provence, vendredi 23 février 2024.

Concert LMN Trio & Le Coline Quartet Salon de Musique Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Cette soirée est proposée par Le Petit Duc d’Aix-en-Provence

20h30 LMM trio

L, M, N trois lettres reliées par l’ordre de l’alphabet, connectées entre elles à l’image des musiciens du LMN Trio.

On pourrait les mettre dans le désordre Léo, Maryline et Nghia finissent toujours par accoster à bon port, souvent au terme d’un voyage musical haut en couleurs.

Camarades de longue date, les musiciens du LMN Trio transmettent leurs émotions à travers le jeu et l’improvisation dans un esprit de complicité et de partage.



Léo Achard batterie

Maryline Ferrero piano

Nghia Duong contrebasse



21h30 Coline Quartet | Crépuscule

Le Coline Quartet navigue entre la poésie onirique, rêves, contes et autres mondes fantasmés. Ces jeunes musiciens se sont rencontrés sur les bancs du conservatoire ; ils ont décidé de s’accorder pour interpréter les compositions de Coline Fourment. Le Coline Quartet vous présentera son EP “Crépuscule” mais également de nouvelles compositions dans un répertoire essentiellement chanté en français.



Coline Fourment chant, composition

Maryline Ferrero piano

Quentin Tillie trompette, saxhorn, bugle

France Duclairoir contrebasse EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 23:00:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Concert LMN Trio & Le Coline Quartet Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence