Concert Liza del Mar & Batista Café Maya Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert Liza del Mar & Batista Café Maya Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Ritmo Latino pa’bailar : le duo latino qui fait danser au son des rythmes latino-pop, lounge et rythmé. Pour chalouper et s’évader, rien de tel que ce duo Liza del Mar & Batista, au café culturel Maya Angelou : vous pourrez danser, chanter ou simplement vous laisser inspirer par ce groupe aux couleurs chaudes. Venez nombreuse / nombreux. Café Maya 10 rue Erard 75012 Paris Contact : https://www.autourdelabaleine.fr/ https://www.lizadelmar.fr/

Liza del Mar Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Café Maya Adresse 10 rue Erard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Café Maya Paris latitude longitude 48.8452380005481,2.38438801019657

Café Maya Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/