Concert live Wildflower union Tarbes, 26 novembre 2021, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Nous accueillons pour la première fois un artiste qui sait captiver et transmettre au travers de sa musique ses voyages et ses passions !

Wildflower Union c’est une guitare en acoustique, des percussions aux pieds et une voix qui porte. Auteur-compositeur, Jake Braunecker partage les Etats-Unis sous tous ses angles grâce à sa musique soul-folk qui allie sons classiques et actuels.

Plus qu’un bar ou une brasserie, Le Soixante-Cinq propose une scène ouverte avec une programmation variée et résolument actuelle.

Allez-y pour boire un verre, pour manger et pour régaler vos oreilles lors des nombreuses soirées thématiques et concerts organisés !

Le Soixante-Cinq, on y va pour trouver une ambiance à part. C’est un lieu à fréquenter sans modération !

lesoixantecinq@gmail.com +33 6 83 85 12 46

