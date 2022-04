Concert live “Teeley”, 11 juin 2022, .

Concert live “Teeley”

2022-06-11 – 2022-06-11

EUR 6 6 Variété Française.

Teeleÿ, Premiers pas en solo. Depuis ces 13 ans, elle s’est produite partout en France avant de rajouter à son arc les cordes d’auteure et interprète d’une dizaine des chansons intimes et personnelles. Ce premier album, “Halo”, est la réussite d’un projet solo abouti qui lui permet d’exprimer toutes ses facettes, où sa voix envoûtante, nous transporte dans un univers feutré, doux et poétique.

