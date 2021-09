Concert Live Muzikat au Dôme, dernière de l’été Dinard, 10 septembre 2021, Dinard.

Concert Live Muzikat au Dôme, dernière de l’été 2021-09-10 – 2021-09-10 Rue du Sergent Boulanger Le Dôme by Camping Port-Blanc

Dinard Ille-et-Vilaine

Muzikat, musique live et concert de fin de saison! 18h. Duo atypique; guitare, harpe, valise-batterie et chant. Des reprises de chanson, variées et personnellement revisitées.

Des années 60 à 2021. Du français, du pop-rock, des accents latinos, des medleys…tout en passant par des hits internationaux, intemporels et festifs.

Guitare, harpe & covers!

Vendredi 10 septembre 2021 – 18h00 – Le Dôme by Camping Port-Blanc

+33 2 99 46 10 74

