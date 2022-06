Concert Live – Les Afrolandais, 25 août 2022, .

Concert Live – Les Afrolandais



2022-08-25 21:00:00 – 2022-08-25 23:00:00

Concert : Les Afrolandais

Présentation du groupe :

Kyekyeku et DOM sont deux musiciens, chanteurs, compositeurs et producteurs musicaux. Ghanéen d’Accra, Kyekyeku est l’un des représentants de la nouvelle génération du Highlife, de l’Afrobeat et de l’Afrofunk. DOM est de Rio de Janeiro, un « carioca » musicien, ensemble ils explorent la richesse harmonique et rythmique issue du mélange racial brésilien. Les Afrolandais proposent un concert, un voyage dans ces deux mondes musicaux joyeux, la découverte d’instruments, leurs textures, l’Afrique, le Brésil à l’unisson.

Au Forum, concert en extérieur à 21h.

Entrée gratuite.

Organisé par la Ville de Seignosse.

Concert Live : Les Afrolandais

Les Afrolandais proposent un concert, un voyage dans ces deux mondes musicaux joyeux, la découverte d’instruments, leurs textures, l’Afrique, le Brésil à l’unisson.

Au Forum à 21h. Entrée gratuite.

+33 5 58 43 32 15

Les Afrolandais

