Concert live KatjamQtet | La Raskette Brest, 11 février 2022, Brest.

Concert live KatjamQtet | La Raskette La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest

2022-02-11 – 2022-02-11 La Raskette 5 Rue de la Réunion

Brest Finistère

KatJamQtet (KJQ pour les intimes) est un quintet fondé en 2016. Son répertoire : du jazz »classique » de Ella Fitzgerald à Billie Holiday, en passant par des pièces plus contemporaines inspirées des Beatles, de Nougaro, de Gilberto Gil…

Kathia NGUYEN, voix, habituée des scènes finisteriennes depuis 1983 (Simply2, Magic Planet, Puzzle…), co-fondatrice de KatJamQtet, avec Pierre Marc LAMIDEY, multi-instrumentiste et surtout trompettiste. Actuellement président de l’école de musique de Carantec dont il dirige le Big-Band

Jean Marc PERRIN, pianiste, participe aux ateliers de jazz du Conservatoire de Brest, avec Marc et Daniel.

Daniel COCQUEEL contrebassiste, jadis bassiste dans le Big-Band de St Herblain (LA), a retrouvé sa contrebasse en arrivant à Brest. Il anime également la partie instrumentale d’Accordage.

Pierre VANDERWEGEN, batterie. Formé à Plouzané par Alain LE MOAL puis Jean Christophe BOCCOU. Période pop avec Poulconq puis blues rock avec Tom Chicago, Fab on the Floor et enfin jazz avec TrAFAlgAr

Pass vaccinal obligatoire.

