Concert live guitare voix Kiosque du Parc Montsouris, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 16h à 17h

Le mercredi 14 juillet 2021

de 16h à 17h

Le dimanche 25 juillet 2021

de 16h à 17h

Le samedi 7 août 2021

de 16h à 17h

Le dimanche 22 août 2021

de 16h à 17h

gratuit

Chapeauté costumé cravaté, impeccable, Lionel Langlais se présente en scène et vous donne un spectacle complet où rien ne manque de ce qu’en chansons tristes, émouvantes ou gaies, il est venu vous dire de son amour de la vie ! À découvrir dans plusieurs kiosques parisiens dont Montsouris Concerts -> Pop / Variété Kiosque du Parc Montsouris Parc Montsouris Paris 75014

Contact :Lionel Langlais https://www.lionellanglais.com/ https://www.facebook.com/lionellanglais

