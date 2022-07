CONCERT LIVE « GROUPE LOCK OUT »

CONCERT LIVE « GROUPE LOCK OUT », 11 août 2022, . CONCERT LIVE « GROUPE LOCK OUT »



2022-08-11 – 2022-08-11 Soirée concert gratuit avec le « GROUPE LOCK OUT » (Pop rock) en extérieur au Grand Café de 19h30 à 22h30. Restauration cuisine traditionnelle et planche de tapas. Réservation recommandée. Soirée concert gratuit avec le « GROUPE LOCK OUT » (Pop rock) en extérieur au Grand Café de 19h30 à 22h30. Restauration cuisine traditionnelle et planche de tapas. Réservation recommandée. Soirée concert gratuit avec le « GROUPE LOCK OUT » (Pop rock) en extérieur au Grand Café de 19h30 à 22h30. Restauration cuisine traditionnelle et planche de tapas. Réservation recommandée. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville