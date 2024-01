Concert live Gontard + i am Sparrow Le VEX Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence, vendredi 2 février 2024.

Du rock, de l’électro, de la chanson française et beaucoup de folie, voilà le programme !

Gontard et i am Sparrow, deux pépites made in Valence se partageront la scène pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos yeux !

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@vacarmeexquis.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 21:00:00

fin : 2024-02-02



