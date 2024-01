CONCERT LIVE : GOLDMAN ENSEMBLE Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 17 mai 2024.

CONCERT LIVE : GOLDMAN ENSEMBLE Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17

Embarquez pour un voyage dans le temps et revivez la magie, l’ambiance, les émotions des concerts de Jean-Jacques Goldman avec “Goldman Ensemble”.

Ce groupe respecte l’univers de l’artiste, sa simplicité, son authenticité. “Goldman Ensemble” rejoue ses versions live, avec une bonne énergie scénique, un esprit rock et une belle interaction avec le public. Une attention particulière a été portée au développement du visuel, du son, avec notamment l’emploi d’instruments utilisés par l’artiste.

Jean-Jacques Goldman a arrêté ses tournées et ne remontera plus sur scène. La seule façon pour vous de retrouver ses morceaux en live, autour d’une soirée conviviale, c’est de venir voir le groupe “Goldman Ensemble” en concert !!

Débur du spectacle : 21h – Placement libre assis.

Informations et réservation auprès du Canotier : 02 52 80 00 75

Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle. L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation.

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@le-canotier.net



