Concert Live DIODE – Cinéma les 5 Caumartin
Le lundi 11 octobre 2021

Rendez-vous dans votre salle de cinéma pour assister à un concert qui vous transportera pour un voyage autour du monde le 11 octobre à 20h00 au cinéma les 5 Caumartin ! Des musiques, des vidéos, une communion avec soi, et la nature. Diode est un spectacle qui favorise la rêverie. À travers un dispositif sonore et visuel, DIODE est une expérience Live dans laquelle Étienne Gauthier nous embarque pour un voyage émotionnel double. Un voyage autour du monde, où l’on se retrouve en prise avec la Terre et ses éléments, ses sons, ses vibrations ; un voyage intérieur, où chacun prend le temps de se connecter à soi, à ses souvenirs, à sa propre histoire. Le contraste ! Le fantasme de passer de l’infiniment petit à l’infiniment grand, puis de l’infiniment grand à l’infiniment petit, devient alors réalité. L’intensité ! Les pulsations cardiaques ralentissent ou s’accélèrent au rythme des propositions faites par l’artiste, qui associe rythmes de la nature, chants d’oiseau, folklore, comme une diode électrique transforme un courant alternatif en signal continu. L’ouïe et le regard ! Tout au long de ces Lives méditatifs, chamaniques, Étienne Gauthier projette des vidéos de la Terre vue de l’espace, des images du monde à l’échelle humaine. Le son et l’image s’unissent… Le son et l’image s’unissent ! Ainsi cette parenthèse dans laquelle résonne l’humain, le monde et l’univers, nous invite à un ralentissement à nous connecter à notre propre conscience. PROCHAINES DATES

️ Lundi 11 octobre 20h30
️ Lundi 15 novembre 20h30
️ Lundi 13 décembre 20h30

Cinéma Les 5 Caumartin (101 rue Saint-Lazare 75009 Paris)

