Artiste Normand, Woody Mellor présente sur scène un répertoire acoustique délicat mais puissant. Alternant guitare et piano, c’est en samplant ou non, qu’il réinvente ces morceaux sur scène. Dualité, ou ambiguïté plus ou moins cachée. Peu importe le message est subjectif. Les souvenirs de chacun feront le lien entre les mots.

Samedi 7 Mai à 10h

Petit Parc, 21 rue Alexandre Legros – 76400 FÉCAMP

GRATUIT

contact@artensort.com +33 7 68 83 03 27 https://www.artensort.com/?fbclid=IwAR1Ddj65rI7Pv4Yea8XSmJ359PGf-QSbmZoiVqBfvu1_CxLohBSL0xUXDpA

