Le Chat Barré reçoit le duo « Acoustic Family ».

Formé en 2010, le Duo « Acoustic’Family » composé de Jean-Phi (Chant/Harmonica) et Romain (Guitare/Chant) présente un répertoire très varié, allant de la Chanson Française à la Variété Internationale, des standards aux chansons plus actuelles. Forts de leur complicité musicale et de leur collaboration de plus de 15 ans dans le groupe « les Traîtres » (Rock Festif) et les Tontons Givrés, ils nous proposent avec « Acoustic » des versions plus intimistes de leurs morceaux, tout en gardant une « pêche » énorme… Une musique à mettre entre toutes les oreilles!!!….

Le Chat Barré fonctionne comme un club associatif participatif : Chaque client est adhérent. Carte obligatoire / prix libre. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Participation aux frais de 12 € uniquement pour les spectacles et concerts.

lechatbarre@gmail.com

