[CONCERT LIVE] ABSOLUS ROMANTIQUES

Toulouse

[CONCERT LIVE] ABSOLUS ROMANTIQUES, 6 mars 2021-6 mars 2021, Toulouse.
2021-03-06 18:00:00 – 2021-03-06
HALLE AUX GRAINS
1 Place Dupuy
Toulouse

Toulouse Haute-Garonne Ancien assistant de Daniel Barenboim, Thomas Guggeis s’est formé auprès des meilleurs. C’est un véritable engouement que ce jeune chef allemand provoque sur les scènes internationales. Pour ses débuts auprès de l’ONCT, Guggeis s’empare de deux mythes ! Zarathoustra, le prophète sublimé par Strauss d’une part, le dialogue entre amour et mort du Tristan et Isolde de Wagner de l’autre. Fortes émotions en perspective… Programme:

WAGNER : Tristan et Isolde, Prelude et Liebestod

STRAUSS : Ainsi parlait Zarathoustra, Poème symphonique, op. 30 Ce concert, donné à huis clos, sera diffusé en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l’Orchestre et disponible en streaming jusqu’au 19 avril. Mais aussi diffusé sur la page Facebook de la Mairie de Toulouse. FACEBOOK ONCT: www.facebook.com/ONCToulouse

YOUTUBE ONCT: www.youtube.com/channel/UCaMYnkGAAxB7_ooo5Wkqn2Q

MAIRIE DE TOULOUSE: www.facebook.com/Toulouse Une heure consacrée aux chefs-d’œuvre du grand répertoire.

