Concert Little Treme – Villa Perrusson Écuisses Écuisses Catégories d’évènement: Écuisses

Saône-et-Loire

Concert Little Treme – Villa Perrusson Écuisses, 12 août 2022, Écuisses. Concert Little Treme – Villa Perrusson Villa Perrusson 1 Rue de la Gare Écuisses

2022-08-12 18:30:00 – 2022-08-12 21:00:00 Villa Perrusson 1 Rue de la Gare

Écuisses Saône-et-Loire Écuisses EUR Le groupe Little Treme, crée en 2014, réunit quatre musiciens animés par une passion commune pour la musique de la Nouvelle-Orléans. Little Treme fait référence non seulement au quartier Treme situé au cœur de la Nouvelle-Orléans, lieu très important dans la création du jazz au début du XXe siècle, mais aussi au Treme Brass Band, une des nombreuses fanfares de cette ville.

Les musiciens vous feront découvrir leurs arrangements personnels sur un répertoire puisant dans les différents courants musicaux de la Nouvelle Orléans : jazz traditionnel, musique de parade, gospel, créole, blues, charleston, ragtime…Ambiance assurée !

Les musiciens : Etienne Runge (saxophone soprano / chant), Nicolas Guyot (banjo / chant), Damien Dequiedt (contrebasse / chant), Samuel Vaivrand (washboard / chant).

