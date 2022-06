Concert – Little Sunset Vitess Live, 16 juillet 2022, .

Concert – Little Sunset Vitess Live



2022-07-16 – 2022-07-16

10 EUR Concert : Little Sunset – Vitess Live

Le samedi 16 juillet au Tube à Seignosse.

18h00 ouverture des portes – 21h30 début du show

Les soirées Little Sunset sont de retour ! Des moments uniques rythmés par une programmation house/disco/électro qui fera le bonheur de vos oreilles.

Durant cette Sunset vous pourrez venir dès 18h profiter de la terrasse du Tube pour déguster des cocktails et tapas. Et à partir de 21h30 la partie club ouvrira ses portes pour laisser place à une soirée made in Little.

Pour cette date, Vitess Live, E Darta, Rémi Siku et Fanette vous ferons bouger.

Tarifs :

10€ en prévente

12€ sur place

Infos : www.le-tube-bourdaines.com

Billetterie : https://urlz.fr/iwq7?

Concert : Little Sunset – Vitess Live

Le samedi 16 juillet au Tube à Seignosse.

18h00 ouverture des portes – 21h30 début du show

Infos : www.le-tube-bourdaines.com

Billetterie : https://urlz.fr/iwq7?

Concert : Little Sunset – Vitess Live

Le samedi 16 juillet au Tube à Seignosse.

18h00 ouverture des portes – 21h30 début du show

Les soirées Little Sunset sont de retour ! Des moments uniques rythmés par une programmation house/disco/électro qui fera le bonheur de vos oreilles.

Durant cette Sunset vous pourrez venir dès 18h profiter de la terrasse du Tube pour déguster des cocktails et tapas. Et à partir de 21h30 la partie club ouvrira ses portes pour laisser place à une soirée made in Little.

Pour cette date, Vitess Live, E Darta, Rémi Siku et Fanette vous ferons bouger.

Tarifs :

10€ en prévente

12€ sur place

Infos : www.le-tube-bourdaines.com

Billetterie : https://urlz.fr/iwq7?

Le Tube

dernière mise à jour : 2022-06-20 par