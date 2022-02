Concert little Rina and the Gasoline Bros Chédigny Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Indre-et-Loire

Concert little Rina and the Gasoline Bros Chédigny, 12 février 2022, Chédigny. Concert little Rina and the Gasoline Bros Chédigny

2022-02-12 20:00:00 – 2022-02-12 20:30:00

Chédigny Indre-et-Loire Chédigny Little Rina c’est une chanteuse qui vient du rock’n roll et les Gasoline brothers 4 swingsters. Ils vous font remonter le temps à la vitesse du spoutnik, leur énergie vous transperce !

Le bebop, le swing des années 40-50 vont endiabler le parquet. Vous ne saurez résister à leur musique. Chaussez vite vos baskets avant qu’elles boppent sans vous ! Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’évènement.

Little Rina c’est une chanteuse qui vient du rock’n roll et les Gasoline brothers 4 swingsters. Ils vous font remonter le temps à la vitesse du spoutnik, leur énergie vous transperce ! laurfau@outlook.com +33 6 70 00 07 78 http://www.chedigny.fr/ Little Rina c’est une chanteuse qui vient du rock’n roll et les Gasoline brothers 4 swingsters. Ils vous font remonter le temps à la vitesse du spoutnik, leur énergie vous transperce !

Le bebop, le swing des années 40-50 vont endiabler le parquet. Vous ne saurez résister à leur musique. Chaussez vite vos baskets avant qu’elles boppent sans vous ! M. COCCIA

Chédigny

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Chédigny, Indre-et-Loire Autres Lieu Chédigny Adresse Ville Chédigny lieuville Chédigny Departement Indre-et-Loire

Chédigny Chédigny Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chedigny/

Concert little Rina and the Gasoline Bros Chédigny 2022-02-12 was last modified: by Concert little Rina and the Gasoline Bros Chédigny Chédigny 12 février 2022 Chédigny Indre-et-Loire

Chédigny Indre-et-Loire