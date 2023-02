Concert : Little mouse & the hungry cats + the strikers Le Rocksane, 4 mars 2023, Bergerac .

Concert : Little mouse & the hungry cats + the strikers

14 Rue du Professeur Pozzi Le Rocksane Bergerac Dordogne

2023-03-04 – 2023-03-04

Le Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi

Bergerac

Dordogne

10 10 EUR Le rocksane vous propose une soirée blues pourpre avec :

Litlle Mouse and the hungry cats : Virevoltant septet porté par l’énergie de Claire Ramos Munoz, Little Mouse & the Hungry Cats est l’alchimie parfaite entre la voix, délicieusement subtile de sa chanteuse et la ligne rythmique précise et enjouée des Hungry Cats. Ce band taillé pour le live prend un réel plaisir à franchir les frontières du blues sans jamais vraiment s’en éloigner.

The strikers : Venus tout droit de la terre des volcans, The Strikers déferle telle une coulée de lave incandescente dans l’appareil auditif.Un bouillonnant mélange de blues aux accents rock qui invite à une danse frénétique.

+33 5 53 63 03 70

Le Rocksane

Le Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi Bergerac

