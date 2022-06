Concert « Little Mouse and the Hungry Cats », 24 juin 2022, .

Concert « Little Mouse and the Hungry Cats »



5 EUR Du groove, de l’énergie et de la bonne humeur !

« Quiconque a pu voir Little Mouse and the Hungry Cats à l’œuvre a été témoin du charisme du groupe sur scène. Celui de Claire, en premier lieu, véritable tornade, la jeune femme ne tient pas en place, virevoltant au milieu de ces matous qui tombent, comme les spectateurs sous le charme »

Mais qui sont les Little Mouse & the Hungry Cats ?

Ce sont Claire (Little Mouse) la pétillante chanteuse révélée par l’énergie et la spontanéité qu’elle dégage. Ajoutez-lui une voix délicieusement subtile et puissante qui prend aux tripes et vous serez conquis. Elle est épaulée par la rythmique précise et enjouée des Hungry Cats.

Ce band taillé pour le live prend un réel plaisir à franchir les frontières du blues sans jamais vraiment s’en éloigner.

C’est en live que Claire et ses acolytes donnent toute leur (dé)mesure.

Du groove, de l’énergie et de la bonne humeur !

