Concert : Little Bob Blues Bastards + Primitive Limousine Le Havre, 2 octobre 2021, Le Havre.

Concert : Little Bob Blues Bastards + Primitive Limousine 2021-10-02 20:00:00 – 2021-10-02

Le Havre Seine-Maritime

A 20h, première partie du concert de Little Bob Blues Bastards : Primitive Limousine

Un rock rythmé, direct et électrique. Sur scène le duo a juste la furieuse envie d’offrir une musique « high voltage » qui prend aux tripes. Leurs influences sont issues de traditions comme The Who, AC/DC … mais aussi plus récentes comme Rival Sons, Foo fighters et autre Living Things. On oublie les codes traditionnels pour découvrir un rock généreux, sauvage, affûté, brutal, libre et déroutant. Diffusion d’énergie et de décibels garantis !

A 21h, concert de Little Bob Blues Bastards :

Pour Little Bob, la création musicale est avant tout un besoin, celui d’exprimer à travers des morceaux ce qu’il a sur le cœur. Après 45 ans de carrière, 23 disques et des milliers de concerts, il revient, avec un nouveau disque “We need Hope”. Malgré la perte de l’amour de sa vie Mimie, il lui a promis de continuer, et tient sa promesse, accompagné de son gang de Blues Bastards, il chante son amour pour la vie et le rock’n’roll.

Il nous réveille grâce à ses chansons sur la révolte, l’amour, la lutte ou encore l’amitié. Ce nouvel album prouve une fois de plus que Bob est à la fois un rocker émérite, un grand chanteur et un artiste à la sensibilité extraordinaire.

Le samedi 2 octobre à 21h, au Magic Mirrors.

magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/

