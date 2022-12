Concert littéraire Lesparre-Médoc, 17 février 2023, Lesparre-Médoc OT Médoc-Vignoble Lesparre-Médoc.

Concert littéraire

2023-02-17 18:30:00 – 2023-02-17

EUR 0 Elodie Alice (voix et chant) et Eddie Dhaini (guitare) forment l’Anguille. Véritable rencontre entre guitare, voix, pédales d’effets et poésie française, le duo navigue dans divers registres musicaux jusqu’à l’improvisation. Un projet qui invite à l’écoute vagabonde et imagée.

Le concert sera suivi d’un apéritif offert.

Sur inscription.

+33 5 56 41 80 66

