Concert littéraire et culinaire

2023-01-20

EUR Vous aimez la littérature et la cuisine ? Nous avons la soirée faite sur mesure pour vous ! La Médiathèque vous invite à passer un moment où vous suivrez un repas, de l’entrée au dessert, sous formes de recettes littéraires. L’autrice, Elodie Alice sera accompagnée par son complice, le batteur colombien Guillermo Roatta.

Cet événement sera suivi par un moment d’échange autour de dégustations et de dédicaces du livre « Dans Ce Goût-Là ». Ce livre est un livre de cuisine délirant et atypique de 39 recettes avec 13 entrées, 13 plats et 13 desserts. L’autrice présente ses recettes comme des partitions gustatives. Dans ce livre, il n’est pas question que de cuisine, il s’agit également de jouer avec les saveurs, les genres littéraires et les sensations ! Elodie Alice casse les codes d’un livre de cuisine traditionnel pour proposer des recettes simples et savoureuses qui sont ses créations !

©médiathèque de Saint-André-de-Cubzac

