Concert littéraire : Collette Librairie La Mandragore Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Concert littéraire : Collette 3 rue des Tonneliers Librairie La Mandragore Chalon-sur-Saône 2023-05-30

2023-05-30 – 2023-05-30

Librairie La Mandragore 3 rue des Tonneliers

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire EUR A l’occasion du 150ème anniversaire de l’écrivaine Colette, l’Ensemble Saôn’Or, accompagné de Catherine Weissmann à la lecture, vous propose un programme de chansons et de mélodies françaises illustrées par la lecture de textes de l’auteure. La soirée :

Ce programme allie littérature et musique, si intimement liées chez Colette. La musique était sa « véritable vocation » aimait-elle à répéter, tout en précisant : « Tous étaient musiciens dans ma famille ». Elle-même était d’ailleurs une bonne pianiste amateure.

Durant sa vie, Colette a côtoyé de nombreux compositeurs. Pour Maurice Ravel, elle écrivit le livret de l’opéra « L’enfant et les sortilèges ». Elle fréquenta Francis Poulenc, et sa complicité avec Claude Debussy qui, comme elle, s’adonna à la critique musicale, fut grande.

Colette se fit connaitre également sur les scènes du music-hall. Elle garda une tendresse pour cet univers, pour les artistes, et publia pour les journaux de l’époque des critiques de spectacles.

Grande admiratrice de la chanteuse Marie Dubas, elle écrivit ainis à son sujet : « Il est patent que cette jeune femme, belle comme un tison, compose une chanson avec une lucidité de peintre ardent et patient. » Avec Thi-Lien truong, chant / Alexandre Rubi, piano / Catherine Weissmann, lecture librairielamandragore@gmail.com +33 3 85 48 74 27 Librairie La Mandragore 3 rue des Tonneliers Chalon-sur-Saône

