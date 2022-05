Concert Lis’Canto Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Concert Lis’Canto Lisieux, 22 mai 2022, Lisieux. Concert Lis’Canto Lisieux

2022-05-22 – 2022-05-22

Lisieux Calvados Concert Lis’Canto en l’église de St François-Xavier :

– Son Quatuor “Renaissance”

– Son Quatuor Barbershop

– Son Choeur d’hommes “Les bardes lexoviens”

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

