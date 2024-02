[Concert] Lions Blues Domaine des Roches Dieppe, vendredi 15 mars 2024.

[Concert] Lions Blues Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

Les Lions Blues, c’est un groupe de trois mecs qui aiment la même musique le rock blues. Entre

compositions et reprises (Calvin Russel, Manu Lanvin, Will Barber et les grands standards américains)

venez découvrir l’univers de Alex, Raph et Gaby pour un voyage musical fabuleux.

Restauration légère sur réservation à partir de 19h, concert à 20h.

Participation au chapeau Réservation conseillée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

L’événement [Concert] Lions Blues Dieppe a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie