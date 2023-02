Concert Lion Paw, 10 février 2023, Carneville Carneville.

Concert Lion Paw

5 le château Carneville Manche

2023-02-10 19:30:00 19:30:00 – 2023-02-10

Carneville

Manche

Carneville

Concert et DJ set de Lion Paw Officiel, DJ Old’Timer

Arrivée entre 19h30 et 20h00.

Au rez-de-chaussée de la salle de réception du domaine: Scène, espace de danse pour s’ambiancer, tables hautes et bar.

A l’étage : Espace chill-out pour se poser et discuter.

contact@chateaudecarneville.fr +33 6 71 72 69 80 https://www.facebook.com/events/1218079375754745

Carneville

