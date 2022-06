Concert : l’Intégrale Brahms à 4 mains et 2 pianos – 2e partie Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Concert : l'Intégrale Brahms à 4 mains et 2 pianos – 2e partie

Place des Poilus Lambesc

2022-08-10 – 2022-08-10

place des Poilus Place des Poilus

Lambesc

Mercredi 10 août 2022

2ème partie



Claire Désert piano

Emmanuel Strosser piano

Geister Duo duo de piano



Brahms : Sonate pour deux pianos en fa mineur opus 34b

Brahms : Variations pour piano à quatre mains sur un thème de Robert Schumann opus 23

Brahms : Variations pour deux pianos sur un thème de Haydn opus 56b À l'occasion de la 42e édition du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron, « l'Intégrale Brahms à 4 mains et 2 pianos » sera donnée à Lambesc, en deux parties. +33 4 42 50 51 15 http://www.festival-piano.com/

